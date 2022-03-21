بلماضي: “مونديال قطر فرصة لا تعوض ولا أعذار أمامنا”

أبرز الناخب الوطني جمال بلماضي، أهمية المبارتين المقبلتين أمام منتخب الكاميرون، معتبرا التأهل لمونديال قطر فرصة لا تعوض.

وصرح بلماضي اليوم الإثنين، لتلفزيون “النهار”: “سنخوض في ظرف أسبوع، مبارتين حاسمتين ونتمنى الفوز والتأهل”.

كما أبدى الناخب الوطني رفضه اختلاق الأعذار، بالحديث عن الظروف التي ستجري فيها مبارتي السد، خاصة ما تعلق بلقاء الذهاب، مضيفا:

“لا مجال للتفكير كثيرا، المونديال فرصة لا تعوض، خاصة بطبعته الحالية، لذا علينا تجاوز كل الأعذار من أجل التأهل”.