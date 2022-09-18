بلماضي :” ميريزيق الأفضل حاليا و هناك لاعب جديد سيلتحق بنا”

أكّد الناخب الوطني جمال بلماضي أن المنتخب الوطني سيستفيد من خدمات احد اللاعبين الفرانكوجزائريين في التحديات المقبلة.

كما اشاد بلماضي بمتوسط ميدان شباب بلوزداد حسام ميريزق، خلال الندوة الصحفية التي قال فيها :”هناك لاعب جديد سيدعمّنا مستقبلا. ولا استطيع كشف هويته لكن اؤكد لكم أنهم سوى وضعيته”.

وأضاف :”ميرزيق أفضل لاعب في منصبه في البطولة الجزائرية، يملك إمكانيات كبيرة، و يستطيع تقديم الاضافة المرجوة منه” اتباع منذ 2019 ومع مبارياته في شباب بلوزداد”.

كما ختم :” لم أتفاجأ بتوهجه في كأس العرب”.