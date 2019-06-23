“بلماضي” مُتردد في إختيار تشكيلته وهذا جديده أمام “كينيا”!

كشفت آخر الأصداء الواردة من مصر، بأن الناخب الوطني، “جمال بلماضي”، لا يزال مُترددا في التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها.

وأوضح مُراسل “النهار” من القاهرة، بأن الرجل الأول في طاقم الخضر، يدرس إمكانية مُفاجأة “كينيا” بالدفع بـ”أندي دولور” منذ البداية.

وإضافة لـ”الغجري” فإن “رامي بن سبعيني” مُرشح للنشاط كظهير أيسر على حساب “محمد فارس”، لضمان صلابة دفاعية أكبر، سهرة اليوم.

كما نُشير بأن إسماعيل بن ناصر، غير ضامن لمنصبه في إفتتاح “الكان” نظرا للمُنافسة الشديدة المفروضة عليه من براهيمي وقديورة.