بلماضي :”مُتشوقون لمُلاقاة أنصارنا بعد طول غياب”

عبّر الناخب الوطني، جمال بلماضي عن سعادته بلعب المُباراة القادمة أمام بوركينافاسو بحضور الأنصار.

وتحدث “الكوتش” لتلفزيون النهار :”نتحرك شوقا لمُلاقاة جمهورنا بعد طول غياب، نشكر السلطات على هذه الخطوة الإيجابية تجاه الأنصار”.

ليضيف :”صحيح أن المدرجات لن تكون ممتلئة، ولكن الأهم من ذلك كله، هو الدعم الذي سيقدمونه لنا”.

وفي الختام قال الرجل الأول في الخضر :”أريد أن يكون حضور الأنصار أكبر، خلال المُباراة الفاصلة، لأن دعمهم مهم لنا”.