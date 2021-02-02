بلماضي مُتفاجئ من مستوى البطولة الوطنية !

تفاجأ الناخب الوطني “جمال بلماضي” من مستوى البطولة الوطنية بعد عام من التوقف، مؤكدا أن المستوى لا بأس به.

وقال “بلماضي” في تصريحات للتلفزيون الجزائري: “هذه مفاجأة بالنسبة لي أن أشاهد مستوى المباريات بعد عام من التوقف”.

وأضاف: “المستوى لا بأس به وهذا شيء جيّد ومهم بالنسبة لنا، لا ننسى أنهم لعبوا 3 مباريات في أسبوع واحد”.

وتابع: “اللاعبين كانوا محترفين بالنظر لريتم المباريات ويمكننا القول أن المستوى لا بأس به”.

في حين ختم كلامه: “هناك لاعبين جدد في الدوري الذين شاهدتهم وهناك لاعبين نعرفهم ونحن في متابعتهم”.

وكان الناخب الوطني قد شاهد 3 مباريات في البطولة من الملاعب، كما كان يقوم مساعديه بالعمل اللازم بمتابعة مباريات أخرى.