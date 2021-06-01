بلماضي مُستاء :”لا أريد تضييع وقتي مع هؤلاء”

عبّر الناخب الوطني جمال بلماضي، عن إستيائه من التساؤل المطروح عليه في كل مرة، بخصوص اللاعبين المزدوجي الجنسية، الذين يُمثلون حاليا المنتخب الفرنسي في مُنافسات رسمية. وجاءت خرجة إبن مُستغانم بخصوص كل من حسام عوار، أمين غويري ورومان فافر.

وتحدث “الكوتش” قائلا في هذا الشأن :”لا أريد تضييع وقتي في دراسة أمور لا يمكن تجسيدها على أرض الواقع حاليا، لا يمكنني الحديث عن لاعبين لا يمتلكون تماما الجنسية الجزائرية، وينشطون في منتخبات أخرى”.

وأردف :”يمكن التطرق لقضية هؤلاء، عندما يكون لدى موقف واضح من طرفهم، حاليا أنا مركز على تشكيلتي لا غير، والتحضير لقادم التحديات التي تنتظرنا”.

يُشار بأن كل من عوار، غويري وفافر، ينشطون حاليا مع آمال المنتخب الفرنسي في أورو الشبان.