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بلماضي مُستغربا :”أين المُشكل فيما قُلته عن المحليين”؟

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بلماضي مُستغربا :”أين المُشكل فيما قُلته عن المحليين”؟
بقلم إسماعيل عشاش

أبدى الناخب الوطني، جمال بلماضي، إستغرابه، من الإنتقادات التي تعرض لها في الآونة الأخيرة، بعدما وصف “دوري موبيليس للمُحترفين” بـ”الضعيف”.

وتحدث بصفة حصرية لـ”تلفزيون النهار” قائلا :”الجميع يقول بأن مُستوى الدوري عندنا ضعيف، والمُختصون يعون ذلك، لا أدري أين الخلل”.

ليُردف :”عندما قلت ما يعلمه الجميع، الرسالة لم تمر، هذا أمر غريب، خاصة وأني شخص مُحترف وأعي ما أقوله جيدا”.

وأضاف :”تصريحاتي كانت “بيناتنا”، ولم أقم بالضغط أكثر على الجرح، بل على العكس، سعيت بكل قوة لتطوير المحليين”.

وختم :”أود الإشارة الى أن الدوري هو الضعيف، لا مُستوى اللاعب الجزائري، الذي يمتلك العديد من المؤهلات”.


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