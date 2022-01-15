بلماضي مُستغربا: لا أجد أي تفسير لهذه النقطة
عبّر الناخب الوطني، جمال بلماضي، عن إستغرابه من طريقة برمجة المباريات في نهائيات كأس أمم إفريقيا الجارية حاليا في الكاميرون.
وصرّح بلماضي قائلا خلال ندوته الصحفية، اليوم السبت :”من غير المعقول أن تلعب منتخبات مرتين على الثانية زوالا”. “في حين أن أخرى تنشط في السهرة فقط”.
وأضاف :”أجد هذا الأمر غير معقول بالمرة، ولا أجد تفسير لهذا، لست هنا لأنتقد، ربما هناك أمور تعرفها اللجنة المنظمة، ولديها أسبابها”.
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وكشف موفد قناة النهار أن مواجهة المنتخب الوطني الجزائري أمام غينيا الإستوائية ستشهد غيابان بارزان في صفوف الخضر.
وأضاف ذات المصدر أن آدم وناس وراميز زروقي سيغيبان بنسبة كبيرة عن موقعة يوم الأحد بسبب عدم جاهزيتهما الكاملة.
ومن جانب آخر أكد مبعوث النهار أن الناخب الوطني جمال بلماضي منزعج جدا من توقيت المواجهة.
وذلك خوفا من تضرر أرضية الميدان التي ستحتضن على الساعة الخامسة مساءا مواجهة كوت ديفوار أمام سيراليون. في حين مواجهة الخضر أمام غينيا الإستوائية على الثامنة ليلا.
وكشف موفد قناة النهار الى مدينة دوالا الكاميرونية، أن الناخب الوطني جمال بلماضي متأثر بشدة.
وأضاف ذات المصدر أن تضامن الشعب الجزائري ووقوفه مع المنتخب الوطني بعد تعثر سيراليون جعل “الكوتش جمال” يتأثر كثيرا.
ويعول الرجل الأول في الطاقم الفني الوطني على رد جميل الشعب الجزائري الذي أطلق عبارة “إرفع رأسك ياجمال”، عندما يواجه الخضر غينيا الإستوائية.