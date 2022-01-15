بلماضي مُستغربا: لا أجد أي تفسير لهذه النقطة

عبّر الناخب الوطني، جمال بلماضي، عن إستغرابه من طريقة برمجة المباريات في نهائيات كأس أمم إفريقيا الجارية حاليا في الكاميرون.

وصرّح بلماضي قائلا خلال ندوته الصحفية، اليوم السبت :”من غير المعقول أن تلعب منتخبات مرتين على الثانية زوالا”. “في حين أن أخرى تنشط في السهرة فقط”.

وأضاف :”أجد هذا الأمر غير معقول بالمرة، ولا أجد تفسير لهذا، لست هنا لأنتقد، ربما هناك أمور تعرفها اللجنة المنظمة، ولديها أسبابها”.

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