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بلماضي مُعلقا على بوداوي :”ماعنديش شوشو”

الرياضة
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بلماضي مُعلقا على بوداوي :”ماعنديش شوشو”
بقلم إسماعيل عشاش

شدد الناخب الوطني جمال بلماضي، على أنه لا يتعامل بالعاطفة عند قيامه بمهامه مع مُحاربي الصحراء.

وقال في هذا الشأن :”لا يوجد شوشو بالنسبة لي”.

وواصل مُعلقا على هشام بوداوي :”الجميع كان يعتقد بأنه يحظى بمعاملة خاصة معي، ولكن لا مجال للعواطف”.

وإعتبر الرجل الأول في الخضر، بأنه كان يتوقع أن يجد اللاعب الصاعد صعوبات في التأقلم مع نيس.

وأضاف :”سيكون عليه رفع التحدي، وأن يكون قويا من الناحية المعنوية من أجل فرض نفسه”.

وختم :”عليه التعلم من بن سبعيني،  عطال والبقية الذين إحترفوا ورفعوا التحدي”.


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