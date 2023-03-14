بلماضي مُهتم بأحسن مُمرر وثاني هداف بنادي باستيا

كشفت وسائل إعلام فرنسية، عن إهتمام الناخب الوطني جمال بلماضي، بتدعيم صفوف المنتخب بظهير نادي باستيا كيفن فان دان خيركوف.

وحسب ماورد في موقع “ليكيب” الفرنسية، أمس الإثنين، مُعجب بإمكانيات اللاعب الفرانكو جزائري كيفن فان دان خيركوف، الناشط بصفوف باستيا الفرنسي بالدرجة الثانية الفرنسية.

وأوضح المصدر، أن بلماضي سيوجه الدعوة لكيفن فان دان خيركوف، للالتحاق بالمنتخب الوطني لقادم الاستحقاقات.

بعد أن أبان الظهير الأيمن لنادي باستيا عن صلابته الدفاعية، وقوته في الهجومات المعاكسة.

إذ يُعد اللاعب كيفن فان دان خيركوف، أحسن ممر حاسم بفريقه برصيد 5 تمريرات، وسجل 4 أهداف هذا الموسم.

للإشارة، بدأ اللاعب خيركوف إجراءات حصوله على الجنسية الجزائرية للالتحاق بصفوف المنتخب الوطني، مستفيدا من أصول والده الجزائرية.