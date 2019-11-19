بلماضي: ” نتابع عن كثب تطور اللاعبين والعائدين من الإصابة”

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي عن الصعوبات التي عاشها خلال الفترة الماضية، والتي أجبر خلالها على الإبتعاد عن أهله لعدة أسابيع.

وتحدث بلماضي على الفوز الذي حققه الخضر في بوتسوانا مباشرة بعد وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي قائلا:

” مررنا بفترات صعبة، وخضعنا لبرنامج مكثف ثلاثة أسابيع في سبتمبر وثلاثة أسابيع في أكتوبر ونوفمبر ونحن بعيدين على أهالينا لعدة أسابيع، ربما لا تدركون مدى حجم العمل، ولكننا في الملاعب في كل أسبوع لمعاينة اللاعبين في كل جولة”.

وأضاف: “نحن نتابع اللاعبين وكيفية تطورهم، ونتابع أيضا العائدون من الإصابة على غرار فارس الذي عاد من الإصابة والذي عاد إلى التدريبات، لاعبين مثل شيتة لكحل وآدم أوناس، وربما لاعبين آخرين”.