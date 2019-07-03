بلماضي نجح فيما فشل فيه الآخرون !

يتفق الجميع على أن الناخب الوطني “جمال بلماضي” أعاد الروح لمنتخب كان تائها وبعيدا عن الأداء المثالي.

فقد عرف “بلماضي” كيف يسير 23 لاعب في هذه المنافسة القارية وهو ما يظهر جليا سواء في المباريات أو في التدريبات.

فحصة أمس الثلاثاء كانت مثالية أين شارك “بلماضي” لاعبيه المباراة التطبيقية وقد ظهر الجميع بمعنويات كبيرة.

فصورة “بلماضي” مع الفريق الفائز صنعت الحدث وتداولها جميع اللاعبين عبر مختلف مواقع التواصل الإجتماعي بالأخص “فيغولي” و”محرز”.

ومع بداية الأمور الجدية ستزداد الأمور صعوبة وبالتالي فإن الجميع مطالب بربط الأحزمة وتقديم التضحيات من أجل إسعاد الجماهير الجزائرية.