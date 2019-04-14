بلماضي: ” نحن إخوة..هذه رياضة فقط والأفضل هو من يفوز”

عاد الناخب الوطني جمال بلماضي لقضية الحرب الإعلامية التي شهدتها المباراة الفاصلة التي جمعت المنتخب الوطني أمام نظيره المصري سنة 2009.

وأجرى الناخب الوطني جمال بلماضي حوارا مطولا مع موقع سوبر كورة تحدث من خلاله عن موقفه من التصريحات الإعلامية في ذلك الوقت قائلا:

“نحن إخوة، سأتحدث قليلا عما حدث في وقت سابق، أين كنت في وقت ماضي محلل في الجزيرة وقلت حينها علينا أن نوقف كل هذا الأمر، قبل مباراة أم درمان قلت أنه يتوجب علينا إيقاف هذه الفتنة هذه رياضة فقط والأفضل يفوز فوق أرضية الميدان فقط.”