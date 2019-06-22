بلماضي :”نحن حذرون كثيرا وهذه رسالتي لأليو سيسي”

كشف الناخب الوطني، “جمال بلماضي” بأنه لا يُريد أي مُفاجآت غير سارة خلال المُباراة الإفتتاحية يوم غد الأحد أمام “كينيا”.

وقال :”نحن حذرون، بل أكثر من الحذرين، لقد قمنا بدراسة كينيا سواء نقاط قوتهم ونقاط ضعفهم، ونريد الحصول على الفوز”.

وأردف :”أجدد التأكيد بأننا داخلون للكان لكي نلعب مُباراة بمُباراة، ولا يوجد أي ضغط علينا، لأننا لسنا في ثوب المُرشح”.

ووجه التقني الجزائري في نهاية المطاف رسالة لنظيره السنيغالي “أليو سيسي”، مُطالبا إياه بتحمل الضغوطات وعدم رميها على مُحاربي الصحراء.

وقال :”أقول لصديقي أليو سيسي، أنت تمتلك تشكيلة رائعة، وحتى البدلاء مُستواهم عال، وبالتالي فإن السنيغال هي المُرشح ليس نحن”.