بلماضي: “نحن دائما تحت الضغط”

اعترف الناخب الوطني، جمال بلماضي، بوجود نوع من الضغط في محيط المنتخب الوطني، قبل اللقاء الحاسم المرتقب غدا أمام موريتانيا.

وسئل بلماضي، إن كان ولاعبوه يعيشون نوعا من الضغط بالنظر إلى عدم تحقيق الفوز في أول جولتين، وقال: “نحن دائما تحت الضغط.. ألا تعرفون الجزائر !”.

ليضيف الناخب الوطني، في ندوة صحفية خاصة بلقاء الجولة الـ 3 والأخيرة من مجموعات “كان” كوت ديفوار: “نعم نحن تحت الضغط، وهذه هي كرة القدم، وإن شاء الله سنكون جاهزين غدا”.