بلماضي: ” نحن قادمون من بيئة تفرض علينا الإحترام والإنضباط”

أكد الناخب الوطني جمال بلماضي، على ضرورة إحترام القواعد والإنضباط من أجل نجاح أي منتخب يشارك في المنافسات القارية الكبيرة.

ونشط جمال بلماضي ندوة صحفية ظهيرة اليوم السبت للحديث عن المباراة الثالثة التي تنتظر الخضر أمام منتخب تنزانيا هذا الثلاثاء.

“رؤيتي المتعلقة بالكوتشينغ هي مرتبطة بالأمور الإنسانية، أنت تحدثت عن الإحترام والإنضباط، وهو أقل شيء يمكننا تطبيقه في منافسات كبيرة كهذه”.

وأضاف: “عندنا قواعد في المنافسات الرياضية وفي المنافسات الكبيرة يجب أن تكون مرتبطة بالإنضباط، أما الإحترام فهو أمر طبيعي في ذات الإنسان المتخلق”

“القواعد تم إحترامها، ونحن نتقاسمها جميعا، وعلى الجانب البسيكولوجي يتم إتباعها في المجموعة”