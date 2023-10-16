بلماضي: “نريد الانتقام من خروجنا المبكر في النسخة الماضية للكان”

رفع الناخب الوطني، جمال بلماضي، التحدي قبل 3 أشهر عن انطلاق نهائيات كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار، مؤكدا بأن الخضر، عازمون على الثأر لخروجهم المبكر من دورة 2021، بالكاميرون.

ولدى حديثه عن حظوظ المنتخب الوطني في دور المجموعات. قال بلماضي: “الأمور متشابهة مع كل المنتخبات المتواجدة في المجموعة الرابعة. دائما ما نعيش مفاجآت في كأس إفريقيا”.

مضيفا: “الجزائر كانت ضحية مفاجأة الخروج من الدور الأول في كأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون. أين كنا حامل اللقب، نحن في أفضل رواق حتى نعلم أنه لا يجب أن نأخذ شيئا بسهولة. وأن كل مباراة لديها حقيقتها وتحضيرها”.

وختم في تصريحات خص بها الموقع الرسمي لـ”الكاف”: “يجب التركيز والتحفيز في كل مباراة، كنا ضحية في كأس أمم إفريقيا الأخيرة، ولذلك لدينا بعض الرغبة في الانتقام.”