بلماضي: “نسعى لاثبات أن تعثر 2021 كان كبوة جواد”
بقلم كريم تيغرمت
أكد الناخب الوطني، جمال بلماضي. عزمه رفقة لاعبيه. على اثبات أن تعثرهم في “كان 2021”. كان مجرد كبوة جواد.
وقال بلماضي. في هذا الخصوص. خلال ندوته الصحفية: “لقد كنا معًا لمدة ثلاثة أسابيع تقريبًا، الأمر مختلف عن تواريخ “الفيفا”، ويذكرنا بالعمل في النادي”.
كما أضاف: “لا يمكننا تغيير التعداد بالكامل من بطولة لأخرى، نحن لا نغير الفريق بالكامل، لكن من الطبيعي معاينة بعض اللاعبين”.
وتابع جمال بلماضي: “نملك لاعبين شاركو في أربعة وخمس طبعات من “الكان”، ونسعى جميعا لاثبات أن طبعة 2021، بالنسبة لنا كانت مجرد تعثر”.
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