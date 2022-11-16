بلماضي: “نسعى لمنح فرصة للاعبين الجدد أمام مالي والسويد”

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي، سعيه لمنح فرصة للمستقدمين الجدد، خلال الوديتين المقبلتين أمام كل من مالي والسويد.

وصرح بلماضي، اليوم الأربعاء، لتلفزيون “النهار”: “هدفنا في مواجهتي مالي، والسويد، منح فرصة للأسماء الجديدة التي التحقت بالمنتخب”.

كما أضاف مدرب الخضر: “من جهة أخرى سنعمل على منح وقت لعب أكبر لبعض اللاعبين غير المتعودين على المشاركة بانتظام، بغرض ادماجهم في المجموعة”.

وجاءت هذه التصريحات من الناخب الوطني جمال بلماضي، قبل الودية التي ستجمع الخضر أمسية اليوم، بمنتخب مالي، بملعب وهران.