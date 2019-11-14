بلماضي: “نطمح في التأهل لكأس العالم وبلوغ هذا الدور”

جدد الناخب الوطني جمال بلماضي، عزمه الكبير على قيادة الخضر للتأهل لكأس العالم 2022 بقطر، كاشفا عن الدور الذي يطمح لبلوغه في هذه المنافسة.

ونقل الموقع الرسمي “للفاف”، تصريحات بلماضي في حواره لموقع “الكاف” أين قال: “نحن على أبواب تصفيات كأس العالم 2022، والمنافسة ستكون في القمة”.

وأضاف: “أعرف قطر أين سبق لي العمل، وشخصيا أطمح لضمان مشاركتنا في هذه الطبعة من كأس العالم، خاصة بعد تضييعنا التأهل في نسخة 2018”.

وتابع بلماضي: “هذا هو هدفنا الأساسي، ونحن نعمل بالفعل على ذلك، بالرغم من إدراكنا أن الأمر لن يكون سهلا”.

وأردف جمال بلماضي: “طموحنا هو تجاوز الدور الثمن نهائي، الذي سبق لمنتخبا بلوغه في طبعة 2014، وهذا سيأتي على مراحل”.