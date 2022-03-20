بلماضي: “نطمح لرد فعل قوي في “جابوما” أين خسرنا العديد من الأمور”

أبدى جمال بلماضي، عزمه رفقة لاعبيه، على الثأر لأنفسهم بملعب “جابوما”، بالاستغلال معرفتهم الجيدة لهذا الملعب

وصرح بلماضي: “صحيح أننا نملك خبرة في ملعب “جابوما” الذي لعبنا فيه قبل حوالي شهرين، ثلاثة مباريات متتالية لسحاب “الكان””.

كما أضاف: “الكاميرون أيضا سبق لهم اللعب في هذا الملعب، ضمن تصفيات المونديال، ويعرفون جيدا هذا الملعب”.

وتابع جمال بلماضي: “نريد إظهار أفضل ردة فعل في نفس الملعب الذي خسرنا فيه العديد من الأشياء، وسيكون ذلك أفضل شيء يمكن أن يحدث لنا”