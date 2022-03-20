بلماضي: “نطمح لرد فعل قوي في “جابوما” أين خسرنا العديد من الأمور”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى جمال بلماضي، عزمه رفقة لاعبيه، على الثأر لأنفسهم بملعب “جابوما”، بالاستغلال معرفتهم الجيدة لهذا الملعب
وصرح بلماضي: “صحيح أننا نملك خبرة في ملعب “جابوما” الذي لعبنا فيه قبل حوالي شهرين، ثلاثة مباريات متتالية لسحاب “الكان””.
كما أضاف: “الكاميرون أيضا سبق لهم اللعب في هذا الملعب، ضمن تصفيات المونديال، ويعرفون جيدا هذا الملعب”.
وتابع جمال بلماضي: “نريد إظهار أفضل ردة فعل في نفس الملعب الذي خسرنا فيه العديد من الأشياء، وسيكون ذلك أفضل شيء يمكن أن يحدث لنا”
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