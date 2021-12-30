بلماضي.. نفكّر جديا في إلغاء مباراة غامبيا لهذا السبب

تطرّق الناخب الوطني جمال بلماضي لمباراة المنتخب الوطني الودية المبرمجة يوم الفاتح من جانفي المقبل أمام غامبيا بالدوحة.

وستعرف مواجهة غامبيا، غياب عدد من اللاعبين بما فيهم محرز وبن ناصر وماندي وعدد من اللاعبين المصاببن بفيروس كورونا.

كما قال بلماضي في هذا الشأن في المؤتمر الصحفي بالدوحة اليوم”نفكر جديا في إلغاء مباراة غامبيا الودية وهذا بسب الغيابات الكبيرة والكثيرة”.

وعن استدعائه لعدد من اللاعبين المتألقين في منافسة كأس العرب، قال “المفاجأة السارة والوحيدة التي كانت هي التطور الكبير الذي عرفه اللاعب بن دبكة، لهذا استحق الدعوة”.

يذكر، أن بن دبكة يتجّه لافتكاك مكانة أساسية في المباراة الأولى من كان الكاميرون بسبب الغياب الرسمي لبن ناصر الذي تلقى البطاقة الصفراء سابقا.

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وأجرى المنتخب الوطني، ثاني حصة تدريبية لهم بقطر، تحضيرا لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2021. كما نشر الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، مجموعة من الصور، للحصة التدريبية التي أجراها لاعبو الخضر.

وتخص هذه التحضيرات، المباراة الودية الأولى التي ستجمع المنتخب الوطني، بنظيره الغامبي، في الفاتح من جانفي، استعدادا لـ”كان” الكاميرون. يذكر أن المنتخب الوطني يجري تحضيراته، منقوصا من عدة لاعبين على غرار رياض محرز، المقرر التحاقه بعد ودية غامبيا.

وكشف موقع وكالة الأنباء الجزائرية، أن اللاعبين الناشطين في الدوريات الأوروبية سيجتمعون بالعاصمة الفرنسية باريس يوم الإثنين المقبل. للتنقل في نفس اليوم إلى الدوحة في رحلة خاصة،

ويخوض ابطال افريقيا، مقابلتين وديتين بالدوحة، يوم السبت الفاتح جانفي أمام غامبيا والأربعاء 5 جانفي ضد غانا. قبل أن يطيروا الى دوالا الكاميرونية.

وسبق وأن أجرى المنتخب الجزائري تحضيراته بالدوحة، قبل كأس امم افريقيا- 2019 بمصر , التي توجت بها الجزائر.

وتم التعرف رسميا على المنتخبات التي يمكن أن تواجه الخضر في المواجهة الفاصلة المؤهلة لمونديال 2022. كما سيواجه أبطال إفريقيا خلال المواجهة الفاصلة المقررة شهر مارس المقبل أحد المنتخبات الخمسة. وهي مالي، الكاميرون، غانا، الكونغو الديمقراطية والمنتخب المصري.