قناة النهار بلماضي: نملك لاعبين بمستوى عالي سيقدمون الكثير للمنتخب بقلم قناة النهار نشر في 17 نوفمبر 2022 - 09:17 بلماضي شارك غرِّد أرسل 148 0 بلماضي: نملك لاعبين بمستوى عالي سيقدمون الكثير للمنتخب إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/nAIRj اقرأ أيضا رئيس الجمهورية يستقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي بجمهورية اليمن قناة النهار 31 أكتوبر أسعاره تبدأ من 9500 دج للغرام.. الذهب المحلي في مواجهة العراقيل قناة النهار 05 نوفمبر دلال خير: رب أسرة ميسور الحال تعرض لحادث عمل أصابه بالشلل وإبنه الصغير خضع لعمليتين في القلب قناة النهار 04 نوفمبر كريم عريبي: أشكر المدرب بلماضي على ثقته وبالإنتقادات أستطيع تطوير مستواي قناة النهار 14 نوفمبر صريح جدا: هل يراقب الأولياء الجزائريون هواتف أبنائهم ..؟ قناة النهار 15 نوفمبر شاهد الخراب الذي وجده والي وهران وتيارت في الولايتين .. مخك يحبس قناة النهار 27 أكتوبر السفير الفرنسي: علاقة الجزائر وفرنسا تاريخية ولدينا رغبة لتقويتها أكثر قناة النهار 10 نوفمبر بلماضي: التغييرات الكثيرة تهـدد تماسك الفريق لكن يجب تجريب اللاعبين قناة النهار 17 نوفمبر 2000 دج و50دج الجديدتين.. جزائريون يبدون إعجابهم قناة النهار 02 نوفمبر لقاءات جانبية عديدة يجريها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مع قادة دول إفريقية بشرم الشيخ قناة النهار 07 نوفمبر