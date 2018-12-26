بلماضي: ” هؤلاء اللاعبين هم مستقبل الكرة الجزائرية”

إعتبر الناخب الوطني جمال بلماضي أن تشكيلة المنتخب المحلي تعتبر مستقبل كرة القدم الجزائرية، في حال مواصلة العمل مع لاعبي البطولة الوطنية بصفة دائمة.

وأدلى بلماضي بتصريح حصري لموفد تلفزيون النهار في العاصمة القطرية الدوحة أين تحدث عن تحضيرات الخضر تحسبا للمواجهة الودية التي تنتظرهم امام المنتخب القطري عشية الغد الخميس قائلا:

وأضاف: ” صحيح انني لا أعرف لاعبين أو ثلاثة على غرار حلايمية، ولعمارة وقشة أما البقية فهم لاعبين أعرفهم جيدا، ولقد فاجئوني بصراحة ولو نواصل معهم فسيكونون هم المستقبل”.