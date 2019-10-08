بلماضي :”هؤلاء فقط من فضلوا الجزائر على فرنسا”

طالب الناخب الوطني جمال بلماضي من وسائل الإعلام والجمهور الجزائري، التعامل بمنطقية، بخصوص قضية اللاعبين مُزدوجي الجنسية.

وأوضح صاحب الـ43 عاما بأن اللاعبين الذين يُستدعون للمنتخبات الفرنسية الشُبانية، يقومون وبصفة آلية بمنح الأولوية لـ”الديكة”.

وقال :”هل يوجد على مر تاريخنا، لاعبون ينشطون مع المنتخب الفرنسي، قاموا بتغيير جنسيتهم الرياضية من أجل التواجد مع الجزائر”.

وواصل :”هذه الخطوة لم يقم بها سوى الشجعان الذين خلقوا مُنتخب الأفالان على غرار مخلوفي الذي ضيع المُشاركة في المونديال”.

وختم :”هذا الأمر ليس مُستحيلا ولكنه صعب التجسيد على أرض الواقع، ولا أريد الحديث عن نفس الموضوع بإستمرار”.