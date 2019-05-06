بلماضي :”هؤلاء لا أحتاجهم في كأس إفريقيا”!

منح الناخب الوطني، جمال بلماضي، معلومة مهمة بخصوص التعداد الذي سيعتمد عليه خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 القادمة بمصر.

وقال الرجل الأول في “الخضر” لقناة “بي إن سبورتس” :”لن أقوم بالمغامرة، بتجريب عناصر لم يسبق لها وأن تواجدت معنا”.

وألمح التقني، بأنه لن يقوم بتغييرات جذرية على مجموعته، والتي حددها بنسبة كبيرة، في إنتظار الحسم النهائي خلال الأسابيع القادمة.

ويأتي هذا التصريح ليكون بمثابة رسالة صادمة لـ”أندي دولور”، والذي يُحاول بشتى الطرق الحصول على إستدعاء لـ”مُحاربي الصحراء” قبل “الكان”.