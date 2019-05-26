بلماضي: ” هدفنا الوصول إلى نهائي كان 2019″

أكد الناخب الوطني جمال بلماضي أن هدف الخضر خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا المقبلة التي ستحتضنها مصر هو الوصول إلى النهائي.

وأجرى “بلماضي” حوارا مع موقع الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، أبرز من خلاله أهداف الخضر خلال هذا الكان قائلا:

“هدفنا الأول خلال هذه الدورة هو المرور إلى الدور الثاني، ومن بعدها التأهل إلى المباراة النهائية، لأننا لن ننتقل إلى مصر من أجل السياحة فقط، ويجب الصراع من أجل تحقيق اللقب مثل جميع المنتخبات الإفريقية الكبيرة”.

وأَاف: ” يجب علينا أن ندخل جيدا في هذه المنافسة، وكسب الثقة اللازمة والذهاب تدريجيا إلى أبعد حد ممكن من البطولة”.