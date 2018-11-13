بلماضي :”هذان اللاعبان سيخلفان براهيمي أمام الطوغو”

وضع الناخب الوطني، جمال بلماضي، لاعبان في حساباته لتعويض الغياب المُحتمل لـ”ياسين براهيمي” خلال المواجهة القادمة أمام “الطوغو” بتصفيات الكان.

وقال في هذا الصدد :”نمتلك خيارات عديدة، مثل آدم أوناس ويوسف بلايلي وغيرهما، إن لم يكن جاهزا سنجد من يُعوضه”.

ويُنتظر أن تكون المُنافسة شرسة بين نجمي “نابولي” الإيطالي و”الترجي الرياضي” التونسي، للحصول على فُرصتهما بصفة أساسية مع مُحاربي الصحراء.

يُذكر بأن “أوناس”، قدم مردودا مُحترما عند مُشاركته كبديل خلال الجولة الماضية من التصفيات والخسارة المُرة أمام البنين، الشهر الفارط.