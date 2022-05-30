بلماضي: هذا أكثر ما حز في نفسي بعد الهدف الثاني للكاميرون

أكد الناخب الوطني جمال بلماضي، اليوم الاثنين، أنه لا توجد قضية اسمها مشكل نفسي في المنتخب، مشيرا الى أكثر لقطة حزت في نفسه بعد تسجيل الكاميرون الهدف الثاني القاتل في الثواني الأخيرة من المباراة.

وفي هذا السياق أوضح الناحب الوطني خلال ندوة صحفية، بلغة الارقام والاحصائيات، أن المنتخب الوطني فاز على المنتخبات الخمسة المتأهلة لمونديال قطر.

وأضاف:”السنغال منتخب كبير و فزنا عليه مرتين، و تونس أيضا، و غانا مرة و الكاميرون فزنا عليها في لقاء الذهاب، ولازال المغرب فقط لم نواجههم في المغرب، لقد فزنا على كل المنتخبات الكبيرة و لا يوجد أي قضية اسمها مشكل نفسي في المنتخب.”

من جانبه عاد الناخب الوطني، الى كواليس مباراة العودة الفاصل أمام الكاميرون بملعب تشاكر، مضيفا:”أن 20 ثانية الأخيرة من اللقاء، ليس لها أي علاقة بالتركيز، و إنما عندما تسجل هدف مماثل في آخر الثواني، فإن المنافس يرمي بكل ثقله للتسجيل و تكون أنت في حالة فرحة.”

وتابع:”أكثر ما حز في نفسي هو عندما قام بن دبكة بالخطأ، ولم يتواجد أي شخص أمام الخطأ، لا بن عيادة ولا توبة، ولا أتحدث على بلفوضيل لأنه مهاجم.”

وأضاف:” بن عيادة كان وحيدا في لقطة الهدف الثاني أمام أخطر لاعب في المنتخب الكاميروني.”

وأردف قائلا:”بن عيادة كان في مناوشات مع أحد اللاعبين، ما جعله يفقد تركيزه في لقطة الهدف الثاني”.

بالمقابل أكد بلماضي، أن مبارايات المستوى العالي تلعب على جزئيات بسيطة وصغيرة.

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