بلماضي: “هذا الأسبوع سيكون جد حاسم بالنسبة لنا”

أوضح الناخب الوطني جمال بلماضي، أهمية المباراتين المقبلتين اللتين تنتظران الخضر، ضمن تصفيات كأس العالم.

وصرح بلماضي، لتلفزيون “النهار”: “حاليا سنخوض تصفيات كأس العالم، وسيكون أمامنا الوقت الكافي للحديث بعدها عن كأس أمم إفريقيا”.

كما أضاف مدرب الخضر: “هذا الأسبوع سيكون جد مهم وحاسم بالنسبة لنا، والكل يركز على مبارتينا المقبلتين”.

يذكر أن المنتخب الوطني، سيواجه منتخب جيبوتي، بمصر، قبل استضافته منتخب بوركينا فاسو، ضمن تصفيات كأس العالم 2022.

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