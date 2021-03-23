بلماضي :”هذا الأمر غير معقول”

عبّر الناخب الوطني، جمال بلماضي، عن استغرابه، ممن يصفون المُبارتين القادمتين أمام كل من زامبيا وبتسوانا بـ”الشكليتين”.

وقال في هذا الشأن قائلا :”هذا الأمر غير معقول، لا أدري كيف لهؤلاء الأشخاص ألا يفهموا بأن كل المواعيد مهمة لنا”.

وأردف :”صحيح أننا مُتأهلون للكان، ولكن ندرة تواريخ الفيفا، تجعل كل لقاء بمثابة فُرصة يجب إستغلالها أحسن إستغلال”.

وواصل :”ألا يعي البعض، بأن اللقاءين القادمين مهمان، أمر غريب بالنسبة لي”.

وختم :”تنتظرنا تصفيات المونديال في الفترة القادمة، واللعب أمام خصوم ذوي مُستوى جيد خارج الديار، تجربة مُفيدة لنا”.