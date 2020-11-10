بلماضي :”هذا الأمر لا يهُمني تماما”

كشف الناخب الوطني، جمال بلماضي، بأنه يمتلك طموحات كبيرة في حالة ما تمكن من قيادة تشكيلته للتأهل لمونديال 2022.

وقال الرجل الأول في الخضر، لقناة “بي إن سبورتس” :”أولا يجب ضمان التأهل للمونديال، وبعدها يُمكن الحديث عن أهدافنا فيه”.

وواصل :”لا يمكنني الحديث عن التواجد في ربع النهائي والمربع الذهبي، لأن ذلك سيكون بمثابة إفتقاد كامل للتواضع”.

وأردف :”ولكني أؤكد بأن المُشاركة من أجل المُشاركة فقط، أمر لا يهمني تماما، بل سنعمل للوصول لأبعد نقطة ممكنة”.

وأوضح “الكوتش”، بأن تشكليته مُستعدة لرفع جميع التحديات، مهما كانت نوعيتها ما دام على رأس العارضة الفنية.