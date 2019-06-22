بلماضي: “هذا النوع من اللاعبين مهم تواجدهم في المنتخب الوطني”

أبرز الناخب الوطني جمال بلماضي، أهمية تواجد لاعبين توجوا بالألقاب رفقة أنديتهم نهاية هذا الموسم، ضمن تشكيلة المنتخب الوطني.

وصرح جمال بلماضي، خلال ندوته الصحفية، اليوم السبت: “من الجيد تواجد لاعبين معنا، فازو هذا الموسم بألقاب، على غرار بن سبعيني، المتوج بكأس فرنسا”.

وأضاف: “هناك أيضا يوسف بلايلي، المتوج برابطة أبطال إفريقيا، والذي سجل هدف في النهائي، رغم أن المباراة ستعاد مرة أخرى”.

وأضاف الناخب الوطني: “عدة لاعبين أنهو موسمهم بلقب، ومثل هاؤلاء يتواجدون في حالة معنوية جيدة، ستنعكس بالإيجاب على المجموعة، بمنحهم الرغبة في الفوز”.

وجاءت تصريحات جمال بلماضي، خلال الندوة الصحفية، الخاصة بالمباراة الأولى للخضر، في “كان” مصر 2019، المرتقبة غدا الأحد، أمام منتخب كينيا.