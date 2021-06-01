بلماضي: “هذا سرّ مواجهة كل من موريتانيا.. مالي وتونس”

نشّط الناخب الوطني “جمال بلماضي” ندوة صحفية اليوم الثلاثاء في المركز التقني بسيدي موسى قبل وديتي الخضر أمام كل من “موريتانيا” و”مالي” على التوالي والتي ستجرى في ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

وقال الناخب الوطني “جمال بلماضي” في ندوته الصحفية: “سنواجه منتخب موريتانيا ومالي، وهذا الأخير منتخب قوي وهو الذي يحتل المركز التاسع في تصنيف الفيفا للكاف، يلعبون كرة قدم رائعة وهو منتخب أحترمه كثيرا، وربما مالي أفضل من منتخب بوركينافاسو الذي سنواجهه في تصفيات المونديال”.

“سنواجه تونس الذي هو أفضل منا في ترتيب الفيفا وعلينا أن نتحسن في ترتيب الفيفا، وعلينا أن نكون في التوب 5 لأفضل المنتخبات الأفارقة حيث سنستضيف المباراة الفاصلة لتصفيات المونديال في حال تأهلنا إليها فوق أرضية ميداننا، ومنتخب تونس غني عن كل تعريف”.

“أما المنتخب الموريتاني فهو أفضل من منتخب جيبوتي وسيكون تحضير مثالي لبداية تصفيات المونديال”.