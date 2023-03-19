قناة النهار بلماضي : هذا ماعملنا عليه لإقناع مزدوجي الجنسية لتمثيل الخضر بقلم قناة النهار نشر في 19 مارس 2023 - 12:25 بلماضي شارك غرِّد أرسل 58 0 بلماضي : هذا ماعملنا عليه لإقناع مزدوجي الجنسية لتمثيل الخضر إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Im6zv اقرأ أيضا أعوان الحماية المدنية ومتطوعي الهلال الأحمر يعبرون عن فرحهم و فخرهم بتكريم رئيس الجمهورية قناة النهار 05 مارس شاهد لحظة منح وزير الصناعة الاعتمادات لـ 3 متعاملين "FIAT..JAC..OPEL" قناة النهار 06 مارس عين الدفلى / كرسي متحرك كهربائي..هدية تخلق فرحة من نوع خاص لدى تلميذة قناة النهار 15 مارس الشاب ناصر.. قصة معاناة 10 سنوات مع مرض التشمع الكبدي.. في إنتظار يد المساعدة للعلاج بالخارج قناة النهار 03 مارس طالع هابط: النوي يحيي رئيس الجمهورية بعد كلامه حول تراخي العمال في العمل قناة النهار 26 فيفري صب معاشات المتقاعدين مع الزيادات تلقى إستحسان المستفيدين بالنعامة قناة النهار 16 مارس سطيف..والد التلميذ الذي قتـ ـله زميله يروي بحرقة تفاصيل الجـ ـريمة الشنعاء قناة النهار 09 مارس "عوار :" بعد اختياري سابقا لفرنسا ندمت وشعرت أنني لم اقم بالاختيار الذي يمثلني قناة النهار 16 مارس مراسلة النهار من وهران : هذا هو سبب إنهيار البناية المتكونة من خمس طوابق قناة النهار 13 مارس طالع هابط: مصنع فحم يشكل خطر كبير على سكان ولاية معسكر في غياب تام للسلطات قناة النهار 12 مارس