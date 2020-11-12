بلماضي :”هذا ما أريده أنا واللاعبون”

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي، بأن التأهل لنهائيات كأس العالم في قطر، يبقى أولوية قصوى بالنسبة له في الفترة القادمة.

وقال خلال الندوة الصحفية التي بثتها “الفاف“، صبيحة اليوم الخميس :”أنا، اللاعبون والفاف والجميع نريد التواجد في مونديال 2020”.

وواصل :”بطبيعة الحال المهمة لن تكون سهلة تماما، خاصة وأننا أبطال إفريقيا، والجميع سيريد البروز أمامنا وإسقاطنا مُستقبلا”.

وأوضح بلماضي، بأنه تأكيده مرار على رغبته في التواجد في المحفل المونديالي لم يأت من العدم، وأشباله سيعملون المستيحل للتأهل.