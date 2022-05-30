بلماضي: “هذا ما أسعى إليه مع المستقدمين الجدد”
بقلم كريم تيغرمت
كشف الناخب الوطني جمال بلماضي، الأهداف التي يسعى لبلوغها مستقبلا، خاصة مع الأسماء الجديدة التي وجّه لها الدعوة.
وصرح بلماضي، اليوم الإثنين، خلال ندوته الصحفية: “ما يهمني اليوم هو اعادة بناء مجموعة قوية، منافسة”.
كما أضاف: “أطمح لتحقيق ذلك بلاعبين قادرين على تحمل مسؤوليتهم، مثلما فعل البعض في وقت سابق منذ 2018”.
وأردف: “خلال التحاقي بالمنتخب في 2018 العديد من اللاعبين كافحوا من أجل تمكننا من خلق منتخب القوي”.
وتابع: “اللاعبون الجدد مطالبون بالتضحية من أجل المنتخب الوطني، ونحن هنا من أجل توفير لهم أفضل الظروف”.
وختم جمال بلماضي: “هدفنا الأول حاليا، هو تحقيق الفوز في المبارتين المقبلتين، أمام أوغندا وتنزانيا”.
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