بلماضي: “هذا ما أنتظره من “الفيفا” بخصوص ملف تظلم الفاف”

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي، ما يأمله من الفيفا، بخصوص ملف التظلم الذي قدمته الفاف، عن مباراة الفاصلة التي جمعت الخضر بالكاميرون.

وصرح بلماضي لإذاعة “آر أم سي” الفرنسية: “أكثر ما يهمني في ملف التظلم المقدم من الفاف، هو أن تحكم الفيفا بالعدل”

كما أضاف: “يجب أن يتم الأخذ هذا الملف بعين الاعتبار، وبجدية، لعدم تكرار هذه الأحداث سواء للجزائر أو منتخبات أخرى”

وأردف الناخب الوطني: “هناك اتحادات أخرى لم تتكلم، لأنها ليست بالقوية، ويتخوفون من خسارة أشاء أخرى أهم”.

وتابع جمال بلماضي: “أتمنى التعامل مع ملف الجزائر بجدية كبيرة من الفيفا، مثلما تم في وقت سابق في أوروبا، وآسيا”.