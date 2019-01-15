بلماضي :”هذا ما أنتظره من سطيف..المولودية والساورة”

عبّر الناخب الوطني، جمال بلماضي عن أمله في رؤية تنافس أكبر في دوري “موبيليس للمحترفين” خلال الشطر الثاني للموسم الجاري.

وإعتبر الرجل الأول في “الخضر”، بأنه وكُلما زاد سقف الطموح لدى الأندية، كُلما إرتفع المُستوى بصفة آلية.

وقال في تصريحات لـ”بربر تيفي” :”الصراع بين إتحاد العاصمة وشبيبة القبائل جيد، ولكني أريد تنافسا أكبر من طرف الجميع”.

ليُضيف :”أنتظر أن تدخل أندية مثل وفاق سطيف، شبيبة الساورة ومولودية الجزائر الصراع، لأن ذلك مُفيد لنا”.

وختم :”الأهم بالنسبة لي هو أن يكون اللاعبون في أفضل مُستوى، وذلك يأتي بإرتفاع المُنافسة بين أكبر عدد من الفرق.