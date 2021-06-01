بلماضي: ” هذا ما جرى بيني وبين رئيس الجمهورية”

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي عن الحديث الذي دار بينه وبين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون شهر أفريل الماضي، بخصوص مستقبل المنتخب الوطني، والإتحادية الجزائرية لكرة القدم بعد نهاية عهدة رئيس الفاف السابق خير الدين زطشي.

ونشّط الناخب الوطني جمال بلماضي ندوة صحفية صبيحة اليوم الثلاثاء، تحدث فيها عن التربص التحضيري الذي سيجريه المنتخب الوطني والذي ستتخلله ثلاث مباريات ودية تحضيرية أمام كل من موريتانيا، تونس، ومالي.

وقال: ” الله فقط يعرف الحديث الذي دار بيني وبين رئيس الجمهورية،وأؤكد لكم إنني لم أتحدث على زطشي كرئيس جديد للفاف لأنني كنت أعلم أنه لا ينوي الترشح لعهدة جديدة”.