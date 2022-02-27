بلماضي “هذا ما حدث أمام سيراليون في مباراة الإفتتاح”

تطرّق الناخب الوطني جمال بلماضي لمباراة سيراليون الافتتاحية، التي ركّز عليها كثيرا في حديثه خلال الندوة الصحفية اليوم بسيدي موسى.

وقال بلماضي “مباراة سيراليون هي التي كنا نستطيع فيها تحقيق إنطلاقتنا المثالية، لكن للأسف تعرّضنا لظلم تحكيمي، والحكم الرئيسي لم يمنحنا ضربة جزاء شرعية”.

كما ابدى بلماضي اعجابه الكبير بالمستوى الذي قدّمه منتخب السنغال واعتبره “أفضل مثال” للمنتخبات الافريقية. حيث قال عنه “بعض التفاصيل الصغيرة في افريقيا تكون سببا في إقصائك، وجب علينا أخذ كل الأمور بجدّية”

وختم “السنغال لعبت ثلاث مباريات صعبة في البداية لكنّها عرفت كيفية الاستفاقة وأعتبره أفضل قدوة بالنسبة للمنتخبات”. وأضاف “أنظروا إلى أين وصلوا، لقد نشّطوا المباراة النهائية”.