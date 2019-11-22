بلماضي: “هذا ما سمح لي بربح الكثير من الوقت مع الخضر”

الرياضة
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بلماضي: “هذا ما سمح لي بربح الكثير من الوقت مع الخضر”
بقلم كريم.تيغرمت

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي، العوامل التي سمحت له بكسب الكثير من الوقت في تطوير آداء الخضر، منذ توليه العارضة الفنية.

وصرح جمال بلماضي، للإذاعة الوطنية: “رأيت أنني كنت جاهزا لتولي تدريب الخضر في هذه المرحلة، بالنظر للعديد من الأسباب”.

وأوضح: “كنت أتابع كل لاعبي المنتخب الوطني، قبل حوالي سنة ونصف من الآن، بحكم عملي وشغفي بكرة القدم، وكنت أحلل كل مبارياتهم”.

وتابع بلماضي: “كانت لدي نظرة منذ البداية عن مستوى اللاعبين، والتغييرات التي يجب إحداثها في المناصب، وفي طريقة اللعب التي يجب انتهاجها”.

وأردف: “بالإضافة لذلك أملك خبرة مع الجزائر، وأعرف عقلية اللاعب المحلي، مثلما أعرف عقلية اللاعبين المحترفين”.

وختم جمال بلماضي: “كل هذا سمح لي بربح بعض الوقت مع الخضر، عندما توليت منصب الناخب الوطني”.


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