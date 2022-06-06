بلماضي: “هذا ما قلته للاعبين الذين سيكتشفون افريقيا لأول مرة”

تحدث الناخب الوطني، جمال بلماضي، عن اللاعبين الجدد في المنتخب الوطني، الذين سيكتشفون أدغال افريقيا لأول مرة في مواجهة تنزانيا.

وكشف بلماضي، اليوم الإثنين، من مطار هواري بومدين، الرسالة التي وجهها للاعبيه الجدد الذين سيكتشفون افريقيا لأول مرة.

وقال الناخب الوذني في هذا الخصوص: “قل لهم مرحبا بكم في افريقيا، أبقوا أعينكم مفتوحة، تابعو جيدا، وكونو في المستوى”.

يذكر أن كل من: ماندريا، حماش، زدادكة، قادري، عمراني، وبراهيمي، سيكتشفون افريقيا لأول مرة، بمناسبة مباراة الخضر، وتنزانيا.