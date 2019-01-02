بلماضي :”هذا ما قُلته لعناصري بعد الفوز على الطوغو”

كشف الناخب الوطني، جمال بلماضي، بأنه أكد لجميع عناصر “الخضر”، بأنهم لن يضمنوا مكانتهم معه، سوى بإثبات نفسهم فوق الملعب.

وقال في تصريحات حصرية لـ”تلفزيون النهار” :”بعد نهاية المواجهة الأخيرة أمام الطوغو، طلبت من اللاعبين المُحافظة على جاهزيتهم، للحصول على ثقتي”.

وألمح المُدرب السابق لـ”الدحيل” القطري، بأنه لن يتردد في التخلي عن العناصر التي تفتقد لـ”ريتم” المُنافسة الرسمية، عند إنطلاق “الكان”.

ويسعى صاحب الـ42 عاما لخلق جو من المُنافسة داخل تشكيلته، لدفع الجميع لمُضاعفة الجهد مما سيعود إيجابا على نتائج “الخضر”.