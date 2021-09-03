بلماضي :”هذا ما لا أريده قبل سفرية مراكش”

كشف الناخب الوطني، جمال بلماضي، بأنه مُتخوف من تحصل بوركينافاسو من معلومات تخص تشكيلته، أياما قبل الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم، والتي ستجمع بين الخضر والخيول، يوم الثلاثاء القادم في مراكش المغربية.

وتحدث الرجل الأول في الطاقم الفني للخضر، بخصوص هذه النقطة قائلا :”الموعد القادم، سيتطلب مجهودات أكبر، نظرا للفارق الشاسع في المُستوى، ولن أمنح أي معلومات في ندوة الصحفية لكي لا يستفيد منها الخصم”.

وواصل في نفس السياق :”لن أقول لكم ما الذي سأفعله أمام بوركينافاسو، لأني أفضل التكتم على جميع الخطوات التي أقوم بها، خاصة وأن مدرب المُنافس سيصله لا محالة ما أصرح به في ندوتي الصحفية، والعكس صحيح”.

وشدد “الكوتش جمال”، على ضرورة المواصلة بنفس النسق خلال اللقاء القادم، من أجل الحصول على ثاني إنتصار على التوالي، والإبتعاد في الصدارة بشكل مُبكر، على أمل حسم التأهل للمُباراة الفاصلة سريعا.