بلماضي.. هذا ما نتعرض له من الحكام في غرف تغيير الملابس
بقلم كريم.تيغرمت
تحدث الناخب الوطني جمال بلماضي، عن الصعوبات التي تواجه الخضر في كل مباراة، من طرف الحكام مستدلا بمباراة جيبوتي.
وصرح بلماضي، في هذا الخصوص: “ما نتعرض له من طرف الحكام ليس جديدا بالنسبة لنا، ونددنا بذلك عدة مرات”.
وأضاف: “رياض تعرض لثلاث تدخلات خشنة من طرف نفس اللاعب في مواجهة جيبوتي، والحكم لم يتخذ أي قرار”.
وأردف: “كل هذا دون الحديث عن ما حدث في غرف تغيير الملابس، أين طالبنا الحكم بالعودة إلى الملعب بعد 8 دقائق فقط، في حين الفترة القانونية للراحة هي 15 دقيقة”.
وتابع جمال بلماضي: “أتمنى أن لا نتعرض لمثل هذه الأحداث غدا في مواجهة بوركينا فاسو، لنحافظ على تركيزنا على المباراة”.
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