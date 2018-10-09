بلماضي :”هذا هو الحل لإعادة بريق محرز.. سليماني وفيغولي”

أكد الناخب الوطني، جمال بلماضي، بأنه لا يرى مانعا في العودة لتشكيل هجومي تقليدي في المُستقبل، يكون بقيادة فيغولي، محرز وسليماني.

وقال :”يمكننا الإعتماد على رياض كجناح أيسر، وسفيان كجناح أيمن، مما سيمنح الفُرصة لإسلام بإستقبال عرضيات أكبر أمام مرمى المُنافسين”.

وواصل :”هذه الطريقة تُناسب سليماني كثيرا، في حين أن بغداد بونجاح يبقى لاعبا بمؤهلات مُغايرة”.

يُذكر بأن الكثير من المُتابعين طالبوا بالإعتماد على الطريقة السالف ذكرها، خاصة وأنها كانت تعطي ثمارها خلال فترتي “حليلوزيتش” و”غوركوف”.