بلماضي: “هذا هو سر علاقتي الجيدة مع اللاعبين”

كشف الناخب الوطني “جمال بلماضي”، عن سر علاقته الجيدة مع لاعبي الخضر، مؤكدا أن هؤلاء هم من يستحقون الإشادة بعد الإنجاز المحقق في الأراضي المصرية العام الماضي.

وقال “بلماضي” في تصريحات لموقع “الفاف”: “علاقتنا مع اللاعبين من طبيعة عملنا، فهم من يصنعون الحدث فوق أرضية الميدان، فنحن نقوم بوضع فلسفة في طريقة اللعب”.

وأضاف: “نحاول مساعدتهم وتسهيل مهمتهم، لكن الدور الصعب يكون على اللاعبين الذي يجب عليهم تطبيق ذلك”.

وتابع: “هذه هي مهمتنا.. كنت لاعبا وأعرف معنى ذلك، أحب أن أكون قريبا للاعبين فعندما تكون مدرب للمنتخب فأنت من ستختار القائمة كلها”.

وأردف قائلا: “اللاعبون هم الأبطال في هذه النسخة لأنهم كافحوا من أجل تحقيق كل شيء مع الخضر”.