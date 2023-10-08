قناة النهار بلماضي : هذا هو هدفنا في الكان المقبل..الطموح موجود بقلم قناة النهار نشر في 08 أكتوبر 2023 - 12:29 شارك غرِّد أرسل 67 0 بلماضي : هذا هو هدفنا في الكان المقبل..الطموح موجود إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/n6Rih اقرأ أيضا صريح جدا: ما مدى ثقة الجزائريون في الإستشارت الطبية عبر التيك التوك ..؟ قناة النهار 29 سبتمبر بجاية / تسليم مقررات و مفاتيح سكنات جديدة لمنكوبي الحرائق قناة النهار 29 سبتمبر طالع هابط: بنايات فارغة بالقليعة تتحول لأوكار للجـ ـريمة.. "سامحين فيهم منذ 5 سنوات" قناة النهار 01 أكتوبر فلاحة: نفوق الدواجن.. المطلوب التدخل العاجل قناة النهار 25 سبتمبر طالع هابط: نفوق الدواجن .. المطلوب التدخل العاجل لمساعدة الفلاح قناة النهار 03 أكتوبر حافلات مهترئة،غياب المرافق ، وانعدام الأمن والنظافة..أبرز ما يميز محطات النقل في الجزائر قناة النهار 05 أكتوبر رئيس الجمهورية يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في أشغال الجمعية العامة للامم المتحدة قناة النهار 22 سبتمبر شوفو حكايتي: قصة تبكي القلب .. ظروف مزرية تعيشها إيمان .. "عدوك ما تتمنالوش هذي المعيشة" قناة النهار 01 أكتوبر صريح جدا: هل يتمنى الرجل الجزائري لقاء زوجته في الجنة.. إجابات صادمة ! قناة النهار 07 أكتوبر صريح جدا: هل من حق الأخ الجزائري أن يعترض على زواج أخته ..؟ قناة النهار 06 أكتوبر