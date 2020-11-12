بلماضي: “هذه سابقة في كرة القدم الجزائرية” !

أكد الناخب الوطني “جمال بلماضي”، أنه ليس من السهل أن تقنع لاعبا شابا بحمل ألوان الخضر كما أنها سابقة في تاريخ كرة القدم الجزائرية.

وقال “بلماضي” خلال الندوة الصحفية التي نشرها موقع “الفاف”:

“أظن أنها سابقة في كرة القدم الجزائرية قدوم هؤلاء اللاعبين (U20) الذي ينشطون في الخارج”.

وأضاف: “الأمر ليس سهلا.. أولا أن تختارهم بعناية ثانيا أن تقنع هؤلاء اللاعبين الذين هم خريجي المدارس الكروية بالالتحاق بالمنتخب”.

وتابع: “أعلم ماذا أقوله، أن تقنع اللاعبين في هذا السن ليس سهلا أبدا”.

وختم كلامه: “لديهم كل الحب للوطن وللمنتخب يعطيهم الصحة.. أتابعهم عن قرب وأتمنى أن يكونوا ضمن المنتخب الأول سواء هم أو الذين ينشطون محليا وفي مختلف الأصناف”.